Católicos de Cachoeira celebram Semana Santa

Os católicos cachoeiranos estão se preparando para reviver os rituais da Semana Santa, uma das mais antigas manifestações religiosas de Cachoeira (a 110 km de Salvador). Como ocorre tradicionalmente, desde o século 18, as celebrações são organizadas pela Irmandade da Ordem Terceira do Carmo.

A programação será aberta nesta sexta-feira, 22, com a celebração da memória de Nossa Senhora das Dores, às 7h, na Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Às 19h, os católicos participam da Procissão do Encontro.

As celebrações emocionam as pessoas que visitam Cachoeira neste período do ano, pela beleza dos rituais que remontam o auge do barroco medieval, além da riqueza do conjunto de imagens sacras que são utilizadas pelos católicos nas representações da Via Sacra, durante as celebrações da Semana Santa, preservadas como no início da formação da cidade.

adblock ativo