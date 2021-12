Católicos celebram ressurreição com missa

Para os católicos, o domingo de Páscoa, dia em que se celebra a ressurreição de Jesus Cristo, foi marcado por orações, pedidos e agradecimentos. Na Catedral Basílica de Salvador, no Terreiro de Jesus, dezenas de fiéis se reuniram para renovar o compromisso com a fé cristã.

A celebração presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, marcou o fim da penitência que antecede uma das mais importantes festas no calendário litúrgico da Igreja Católica.

Dom Murilo Krieger lembrou o significado da Páscoa e convidou a comunidade cristã a continuar seguindo os exemplos de Jesus. "Peço que todos façam reviver dentro de si o que Cristo nos ensinou, que é a caridade e o amor ao próximo", disse.

Durante a homilia, o arcebispo ressaltou a importância de manter acesa as lembranças do filho de Deus, não apenas como um sábio do passado, mas como um mestre que continua presente entre os católicos.

"Antes da Ressurreição, os apóstolos eram frágeis e egoístas. Depois, tornaram-se fortes e corajosos. O mundo não se tornou melhor automaticamente depois da ressurreição. Mas, se deixarmos ela acontecer na nossa vida, o mundo vai melhorar para cada um de nós e isso vai refletir nas nossas ações", pregou.

Fé

Concentrados, de olhos cerrados, com joelhos ao chão ou mãos erguidas. A forma de demonstrar a gratidão e confiança nas palavras e ensinamentos de Cristo eram muitas. Para cada fiel, a ressurreição de Jesus tem um significado particular.

Para a dona de casa Tânia Lima, 63, a Páscoa reafirma a união em sua família. Por isso, levou o filho, os dois netos e o esposo para assistir a celebração. "É uma dádiva estar viva e saudável para ver os filhos crescerem, acompanhar o nascimento dos netos e ver a família continuar unida, apesar dos percalços da vida", disse.

O aposentado Camilo Dias, 76, crê que a experiência de voltar à vida foi mais um exemplo. "Após lamentarmos a sua morte, Jesus ressurge, em espírito, para nos mostrar que, depois do sofrimento, somos contemplados com a glória".

