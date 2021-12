Catedral é arrombada em Feira de Santana

A Catedral de Santana, em Feira de Santana, foi arrombada na madrugada deste domingo, 29. Uma quantia em dinheiro e um cajado foram levados, de acordo com informações do monsenhor José Nery de Almeida.

O administrador da Catedral percebeu o ocorrido ao chegar no local para preparar a missa de domingo, realizada às 7h, e ligou para José. Este acredita que, pela forma violenta com que as barras de ferro das janelas foram retorcidas, pelo menos duas pessoas participaram do atentado.

Ainda de acordo com o monsenhor, além dos objetos roubados, gavetas e guarda-roupas também foram destruídos.

A 1ª Delegacia de Feira de Santana investiga o crime, mas ainda não há informações sobre suspeitos.

