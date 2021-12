Casos suspeitos de microcefalia chegam a 942 na Bahia

O número de casos suspeitos de microcefalia na Bahia chega a 942 de acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira, 16, pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Os casos foram registrados em 158 municípios. Os números são referentes ao período entre outubro de 2015 e o dia 12 de março de 2016.

Desses casos, 320 foram investigados com a realização de exame de imagem, sendo 200 confirmados e 120 descartados.

Até está quarta-feira foram notificadas 24 mortes por microcefalia nos seguintes municípios: Alagoinhas (1), Camaçari (3), Conceição do Jacuípe (1), Cravolândia (1), Crisópolis (1), Monte Santo (1), Barro Preto (1), Campo Formoso (1), Itabuna (1), Itapetinga (1), Olindina (1), Salvador (6), Tanhaçu (1), Esplanada (1), Feira de Santana (1), Tancredo Neves (1) e Senhor do Bonfim (1).

De acordo com a Sesab, os números divulgados foram baseados no antigo protocolo do

Ministério da Saúde para notificação de microcefalia, levando em consideração o perímetro cefálico menor ou igual a 32 cm para diagnóstico da doença.

Para o próximo boletim serão considerados os novos parâmetros indicados pelo Ministério da Saúde, que determinam as notificações de microcefalia para bebês do sexo masculino com perímetro cefálico menor que 31,9cm, e para bebês do sexo feminino com perímetro cefálico menor que 31,5cm.

