Casos suspeitos de dengue crescem 253% nos 5 primeiros meses

Os cinco primeiros meses de 2015 registraram aumento de 252,9% nos casos suspeitos de dengue na Bahia, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Foram, em números absolutos, 30.275 casos entre 1º de janeiro e 30 de maio deste ano, enquanto, no mesmo período do ano passado, 8.578 ocorrências de suspeita da doença foram registradas pelo órgão.

Os dados absolutos sobre a Bahia divulgados pelo governo federal são conflitantes, no entanto, com os registros feitos pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab).

Os dois levantamentos até apontam para a mesma direção, ambos indicando o crescimento da infestação em comparação com o ano passado, mas os números totais são destoantes, apesar de serem atribuídos ao mesmo sistema: o Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificações).

De acordo com o último boletim divulgado pelo órgão, 37.984 casos suspeitos de dengue foram registrados na Bahia entre 1º de janeiro e 9 de junho de 2015, contra 12.333 no ano passado, o que representa um aumento de 147,73%.

Segundo a coordenadora de Doenças de Transmissão Vetorial da Sesab, Jesuína Castro, a secretaria considera como casos todo tipo de notificação, desde as enviadas pelos órgãos de saúde municipais até notícias de jornais. Já o Ministério da Saúde, de acordo com a assessoria de imprensa, leva em conta no seu levantamento os casos suspeitos.

Divergência

Sobre o aumento da infestação, Jesuína afirma que os números, em porcentagem, chegaram a ser maiores nos primeiros meses do ano do que nesta última atualização. Ela defende que, apesar do crescimento dos casos em comparação com 2014, os números absolutos de 2015 estão longe de atingir taxas de anos epidêmicos.

Em 2009, por exemplo, foram 123 mil casos na Bahia entre janeiro e dezembro. Com quase 38 mil registros até a primeira semana de junho e uma tendência de redução dos casos nos próximos meses, por causa da chegada do inverno, é improvável que os dados deste ano atinjam taxas tão altas, segundo a coordenadora.

Os próprios números divulgados pelo Ministério da Saúde já apontam esta tendência de queda. A transmissão da dengue no mês de maio foi 68% menor do que em abril no Brasil. Foram 111,1 mil casos suspeitos registrados no mês passado, contra 348,2 mil em abril.

Na contramão dos números nacionais e estaduais, Salvador é um dos municípios que apresentam redução da infestação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue.

O primeiro trimestre de 2015 registrou, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), um índice de infestação de 2,5% dos domicílios visitados. Em 2014 esse número foi de 3,2%.

Segundo o titular da SMS, José Alves, o dado podia ter sido ainda menor, não fossem as intensas chuvas que caíram sobre a capital baiana nos últimos meses.

"Por causa da chuva e do acúmulo de água pela cidade, a taxa de infestação, que foi de 1,4% em dezembro - uma porcentagem baixa para o verão -, saltou para 2,5% em março, quando o levantamento do 1º semestre do ano saiu", disse Alves.

Para ele, a infestação deve crescer um pouco, ainda por causa das chuvas, mas ações de varredura e mutirões de combate ao mosquito ajudarão a conter os dados novamente.

Números elevados

No Brasil todo, o número de casos suspeitos de dengue já ultrapassou a faixa de um milhão entre 1º de janeiro e 30 de maio, contra pouco mais de 411 mil no mesmo período de 2014, o que corresponde a uma aumento de 148%. Em termos de incidência, 2015 já atingiu a faixa de 503 casos por 100 mil habitantes no país.

Na Bahia, esse número é de 200,1 casos por 100 mil habitantes, ainda conforme dados do Ministério da Saúde. Em 2014, a incidência no estado foi de 56,7 casos por 100 mil habitantes.

A região Centro-Oeste apresentou a maior incidência de casos, com 787,9/100 mil habitantes (119.912 casos), e foi seguida do Sudeste, com 775,3/100 mil habitantes (659.900 casos).

O Nordeste veio logo depois, com 288,4/100 mil habitantes (162.053 casos), seguido do Sul, com 187,7/100 mil habitantes (54.473 casos), e do Norte, com 142,9/100 mil habitantes (24.666 casos).

O Ministério da Saúde também foi notificado de 378 óbitos e 314 casos graves até 30 de maio de 2015.

Gastos

De 2010 a 2014, o governo federal gastou ao menos R$ 4,2 bilhões em ações de prevenção e tratamento da dengue, segundo dados inéditos obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo com o Ministério da Saúde. No período analisado, o custo da dengue para a pasta aumentou 48% - passando de R$ 613,4 milhões em 2010 para

R$ 911,8 milhões em 2014.

O valor do ano passado só não foi superior ao de 2013, quando o país viveu a pior epidemia de dengue da história, com 1,4 milhão de pessoas infectadas e 674 mortes. Naquele ano, o governo gastou R$ 1,1 bilhão.

As despesas informadas pela pasta reúnem os principais, mas não todos, gastos com a dengue. Estão incluídos gastos com internações, verba fixa repassada aos municípios e estados para prevenção e recursos exclusivos para a doença.

*Yuri Silva e Estadão Conteúdo

