Casos de Guillain-Barré mais que dobram na Bahia

Os casos da Síndrome de Guillain-Barré na Bahia mais que dobraram nos últimos cinco meses. O dado é confirmado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). De julho a novembro, os casos saltaram de 29 para 64. Ao todo, foram 173 notificações, 21 casos foram descartados e 75 continuam em investigação.

A Síndrome Guillain-Barré é uma doença neurológica rara que, segundo especialistas, tem relação com doenças virais, como o Zika Vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo transmissor da dengue e da Chikungunya.

A síndrome começou a ter registro no estado após o surto de zika, a partir de fevereiro deste ano, informou a secretaria.

Ainda com informações da Sesab, os municípios com maior frequência de casos suspeitos de zika são Salvador, Camaçari, Itabuna, Senhor do Bonfim, Monte Santo, Feira de Santana, Simões Filho, Santo Antônio de Jesus, Eunápolis e Alagoinhas.

