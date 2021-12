Caso zona azul: Quantidade de cartelas apreendidas arrecadaria mais de R$ 100 mil

Foi realizada na manhã desta quinta-feira, 22, a coletiva para relatar as principais informações sobre a investigação que resultou na apreensão de mais de 80 mil cartelas falsas da zona azul .

O primeiro suspeito preso foi o dono da gráfica que emitia as cópias, Ademário Brito de Jesus, proprietário da Brasil Brindes e Cartões. Segundo a delegada da Delegacia de Repressão aos Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), Maiara Brito, o empresário produzia as cópias e repassava para João de Fátima de Souza, 56 anos, que as entregava aos guardadores de carros: Nathália Anunciação dos Santos, 44 anos, e Jurandy Alexandrino Cardoso, 42 anos.

Na residência do casal de guardadores de carros foram encontradas 80 mil cartelas, que segundo um cálculo feito pela delegada, arrecadariam mais de R$ 100 mil, caso fossem cobradas somente pelo valor mínimo. Durante as buscas foram encontrados talões de cartelas, além de notebooks, CPUs, pendrives e celulares.

O casal selecionava como locais de atuação os pontos turísticos da cidade, como Porto da Barra, Pelourinho e regiões da orla. Os suspeitos foram autuados por estelionato, falsificação de documento público e associação criminosa. Eles foram encaminhados para a audiência de custódia no Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF)

