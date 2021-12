Caso New Hit: nova etapa de audiências começa nesta terça

A nova etapa de audiências de julgamento do episódio envolvendo os músicos da banda de pagode New Hit terá início nesta terça-feira, 3. Segundo informações da assessoria Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), mais de 40 testemunhas já foram ouvidas durante a apuração do caso.

O julgamento será comandado pela juíza titular da Vara Crime de Ruy Barbosa, Márcia Simões Costa, que deve ouvir os réus, outras testemunhas e as duas adolescentes envolvidas no crime, que ocorreu em 26 de agosto de 2012. A primeira etapa das audiências aconteceu em fevereiro.

Nove integrantes da banda e um policial militar, que fazia a segurança dos artistas, estão sendo acusados de estuprar duas adolescentes de 16 anos no município de Ruy Barbosa.

Segundo as vítimas, que foram encaminhadas ao programa de proteção a crianças e adolescentes em setembro do ano passado, após terem sido ameaçadas de morte, elas se dirigiram ao ônibus do grupo, após a realização do show, para tirar fotos e foram levadas para o fundo do veículo, onde foram abusadas sexualmente.

Os músicos chegaram a ficar presos 38 dias, mas foram liberados no dia 3 de outubro, após um pedido de habeas corpus dos advogados de defesa. A audiência deve ser concluída na próxima quinta-feira, 5.

Protesto



A Marcha Mundial das Mulheres pretende acompanhar a audiência do grupo nesta durante os três dias (3,4 e 5) em Ruy Barbosa, a fim de exigir a condenação e prisão dos nove integrantes da Banda New Hit.

Desde a primeira etapa da audiência as militantes do movimento construíram diversas ações em torno do caso para levantar a necessidade de reação das mulheres e de toda sociedade frente a crescente violência.

Durante os dias em Ruy Barbosa, as integrantes do núcleo Negra Zeferina e demais integrantes da marcha farão ações pela cidade e formação com as mulheres participantes, para debater a conjuntura da luta feminista e a violência sexual na Bahia.

