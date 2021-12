Caso New Hit: laudo confirma nome de acusados de estupro

Ruy Barbosa - No Fórum de Ruy Barbosa (a 365 km de Salvador), foi realizado, nesta terça-feira, 17, o segundo dia da segunda etapa de audiências de instrução para o caso dos nove integrantes da extinta New Hit e do policial militar que fazia a segurança da banda. Eles são acusados de estuprar, em 26/8/2012, duas adolescentes, à época com 16 anos, após um show naquele município.

A TARDE obteve, nesta terça, com exclusividade, acesso ao laudo dos exames de DNA do material coletado dos réus. O documento comprovou presença do sêmen de seis dos dez acusados no corpo e nas vestes das adolescentes que os acusam de estupro.

O exame comparou o DNA dos rapazes ao material recolhido das meninas. Na calcinha da adolescente que perdeu a virgindade foi encontrado apenas o sêmen de Eduardo Martins Daltro de Castro Sobrinho, o Dudu, ex-vocalista da banda.

Na calcinha da outra garota foi encontrado sêmen de Alan Aragão Trigueiros e Weslen Danilo Borges Lopes; e nas suas vestes havia vestígio de esperma de Willian Ricardo de Farias, Michel Melo de Almeida e Edson Bonfim Berhends Santos.

No entanto, o advogado Antônio Leite Matos, que defende Alan Trigueiros, disse que o laudo confirmou a versão de seu cliente de que apenas teria se masturbado ao presenciar as cenas de sexo. "Ele nunca negou que houve a masturbação e ejaculação, que espirra. Não estou surpreso em ter material nas vestes da garota", disse.

Silêncio

Sete acusados foram interrogados, nesta terça, e apenas Eduardo Daltro usou o direito constitucional de permanecer em silêncio para não responder às perguntas da juíza Márcia Simões e do Ministério Público. Na saída do fórum, em declaração à imprensa, ele afirmou ser inocente. "Não cometi estupro, foi consensual com uma fã que gostava de mim".

Além do ex-vocalista foram ouvidos na audiência Edson Bonfim, Jefferson Pinto dos Santos, Alan Aragão Trigueiros, Guilherme Augusto Campos da Silva, John Ghendow de Souza Silva e o PM Carlos Frederico Santos de Aragão.

