Caso New Hit: juíza volta a ouvir testemunhas de acusação

O julgamento dos nove integrantes da banda New Hit, suspeitos de estuprar duas fãs adolescentes, em agosto do ano passado, continua em curso na noite desta segunda-feira, 18, no Fórum Edgar Mendes de Quintela, na cidade Ruy Barbosa (distante a 320 km de Salvador).

Após o longo depoimento de uma das vítimas, duas testemunhas de acusação são ouvidas durante esta noite: um policia militar e um músico da banda. A audiência, que teve início por volta das 9 horas desta segunda, está prevista para durar até a quarta, 20.

Por volta das 16h, acompanhada da mãe, de agentes do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes (PPCAAM) e de advogada do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente da Bahia - Cedeca/Ba, uma das jovens começou a depor. Ela respondeu perguntas da promotora de Justiça, Marisa Marinho, da advogada do Cedeca e dos advogados dos réus. O depoimento durou mais de três horas.

Neste primeiro dia, a juíza titular da Vara Crime de Ruy Barbosa, Márcia Simões Costa, ouviu o policial militar Carlos Frederico Santos de Aragão, 28 anos, acusado de ser conivente com o estupro, e em seguida passou a ouvir testemunhas de acusação. No total, 14 pessoas vão depor contra os músicos. Não há informações sobre o número de testemunhas de defesa.

Além dos músicos e do PM, já foram ouvidos uma prima de uma das vítimas, que contou sobre o que ocorreu na noite do show da banda em Ruy Barbosa, e a ginecologista que atendeu uma das jovens e emitiu laudo médico, que confirmava o estupro e perda de virgindade.

Advogados dos réus pediram impugnação do depoimento da ginecologista que atendeu uma das vítimas e emitiu laudo médico atestando que ela era virgem. A juíza Márcia Simões Costa suspendeu a audiência para o almoço sem apreciar o pedido. O julgamento foi interrompido às 12h50 e retornou às 14h30.

O show da banda New Hit em Ruy Barbosa foi realizado no dia 26 de agosto do ano passado. O processo foi ajuizado no dia 24 de setembro de 2012.



Caso - O suposto estupro das duas adolescentes ocorreu na madrugada do dia 26 de agosto de 2012, após a saída de um show realizado na cidade de Ruy Barbosa. As jovens, que eram fãs do grupo, disseram ter entrado no ônibus da banda para pedir autógrafos e tirar fotos com os músicos, quando foram orientadas a ir até o fundo no veículo. Lá, elas disseram que foram arrastadas para o banheiro e violentadas.

Um laudo médico disponibilizado pela polícia, em setembro de 2012, atestou a presença de esperma nas roupas das adolescentes, além do rompimento do hímen (virgindade) de uma das garotas. Os músicos ficaram presos até o dia 3 de outubro, quando foram liberados pela Justiça para responder ao processo em liberdade. Já no dia 1º de dezembro, a banda voltou a fazer shows em todo o Estado.

