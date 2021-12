Caso New Hit: Adolescentes recebem proteção do estado

As duas adolescentes de 16 anos, que acusam 10 integrantes da banda New Hit de estupro, foram incluídas nesta segunda-feira, 17, no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) da Bahia.

A decisão foi tomada pela Justiça após as famílias das vítimas denunciarem as ameaças que estariam recebendo. Durante entrevista à equipe de A TARDE, no dia 30 de agosto, a mãe de uma das adolescentes, que não quis se identificar, já tinha contado que as ameaças estavam sendo feitas pelas redes sociais e por telefone. De acordo com a mãe, por conta disso, ela e os filhos estavam sem sair de casa. Ela contou, inclusive, que recebia telefonemas ameaçadores de uma mulher que dizia que iria até a cidade de Itaberaba, onde a família mora, e mataria as meninas, vítimas de estupro, segundo confirmação de laudo da Polícia Técnica.

Baseado nas ameaças que as famílias vinham recebendo, o Conselho Tutelar da Cidade de Ruy Barbosa acionou o programa, que incluiu as adolescentes sob a proteção do estado. De acordo com a SJCDH, o órgão reconheceu a necessidade da proteção diante das constantes ameaças sofridas pelas adolescentes e familiares por meio das redes sociais e telefonemas anônimos.

Segundo o Secretário da Justiça, Almiro Sena, as garotas já contam com assistência integral do programa que inclui atendimento psicológico até que a situação de ameaça não exista mais.

Caso - As jovens acusam os integrantes da banda de estupro. Segundo elas, o crime teria acontecido quando elas foram ao ônibus do grupo para pedir autógrafos e fazer fotos após o show realizado na micareta de Ruy Barbosa. Elas contaram à polícia que os rapazes as atraíram para o fundo do veículo, onde uma foi estuprada por todos os músicos e a outra pelo vocalista da New Hit, Eduardo Martins Daltro, o Dudu.

