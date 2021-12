Caso Monte Santo: crianças reencontram mãe biológica em SP

Duas das cinco crianças afastadas dos pais, moradores da cidade de Monte Santo, no interior da Bahia, por meio de um suposto esquema de adoções irregulares por famílias paulistas, reencontraram a mãe biológica nesta segunda-feira, 3, em São Paulo-SP. Mais cedo, os irmãos foram entregues pelos pais adotivos à Vara da Infância e Juventude de Campinas, após uma determinação, na última terça-feira, 27, do juiz de Monte Santo Luiz Roberto Cappio.

O encontro de Silvana, que viajou para São Paulo na última sexta-feira, 30, com os filhos aconteceu no Instituto SOS Criança, na capital paulista. Os outros três irmãos mais novos, que residem com uma família de Indaiatuba-SP, cidade vizinha a Campinas, deverão ser apresentados no Fórum, na terça-feira, 4, e se reencontrarão com a mãe. Em sua decisão, o juiz Luiz Roberto Cappio revogou as guardas provisórias e determinou o acolhimento das crianças em um espaço voltado à reestruturação dos vínculos com a família baiana, pelo prazo mínimo de 15 dias.

O grupo familiar, formado por trabalhadores rurais, deverá ser assistido psicossocialmente e estimulado à inclusão em políticas públicas de apoio à convivência familiar. Na semana passada, a casa em que o pai das crianças morava, em Monte Santo, foi incendiada. A polícia investiga se o incêndio foi criminoso e se está ligado ao caso. Não havia ninguém em casa no momento do incêndio.

As crianças saíram de Monte Santo em junho do ano passado, sendo retiradas dos pais Silvânia e Gerôncio de Brito Souza, após ordem do juiz Vítor Manoel Xavier Bizerra, que atuava na cidade, na época. A retirada foi feita pela polícia. Em depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do tráfico de pessoas, Bizerra afirmou que sua decisão se pautou em relatórios do Conselho Tutelar e do Ministério Público.

