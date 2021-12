Caso Moa: réu assume crime diante do júri, mas alega ter sido xingado pela vítima

O barbeiro Paulo Sérgio Ferreira de Santana, acusado de matar Romualdo Rosário da Costa, o Moa do Katendê, assumiu diante do júri ter cometido o crime em outubro de 2018. O réu é submetido a júri popular nesta quinta-feira, 21, no Fórum Ruy Barbosa.

Durante o depoimento, Paulo Sérgio disse que foi xingado pelo capoeirista de "viadinho" e "pau no c*" antes de entrar em luta corporal com a vítima. Apesar de assumir a autoria da morte, alegou não ter premeditado a ação e que agiu por raiva.

"Vai dar tudo certo, praticamente já deu. Abaixo de Deus e dos Orixás, dando aquela força. Abrindo caminho e que a justiça vai ser feita, sim. Meu pai, mestre Moá, não merecia ser morto, covardemente, desta forma tão trágica, com 13 facadas", disse Somonair dos Santos da Costa, filha da vítima, à TV Bahia.

Na saída para o intervalo do julgamennto, familiares ressaltaram a frieza do réu diante do júri. A juíza do caso é Gelzi Maria Almeida Souza, a mesma do caso Kátia Vargas.

