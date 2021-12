Caso de trabalhadores venezuelanos resgatados em Itabuna é acompanhado pela SJDHDS

O Governo do Estado por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) está acompanhando o caso dos 10 trabalhadores venezuelanos resgatados de situação de trabalho análogo à escravidão, na manhã desta quinta-feira, 18, no município de Itabuna (a 437 quilômetros de Salvador). Uma equipe técnica da Coordenação de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo (CETP) da SJDHDS fará o atendimento às vítimas.

"Vamos avaliar e estudar a maneira mais adequada de acolhimento dessas vítimas, que estavam atuando de maneira análoga à escravidão, sem direitos e condições adequadas para o exercício das atividades. Nosso objetivo é proteger a vítima neste primeiro momento", afirmou o coordenador do CETP/SJDHDS, Admar Fontes.

O resgate de trabalhadores é feito pela SJDHDS em parceria com a Polícia Federal, Superintendência Regional do Trabalho, Defensoria Pública da União, Ministério Público do Trabalho e Prefeitura Municipal.

10 trabalhadores venezuelanos foram resgatados de situação de trabalho análogo à escravidão

adblock ativo