Caso Colombiano: juiz examina pedido de prisão de acusados

O juiz da 1ª Vara Sumariante do Júri, Paulo Sérgio Barbosa, ainda não respondeu à representação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que pediu a prisão preventiva dos cinco investigados pela morte do tesoureiro do sindicato dos rodoviários Paulo Colombiano e da mulher dele, Catarina Galindo.

Por meio da assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Barbosa evitou estipular prazo para avaliar os 11 volumes do processo, que tem cerca de 900 páginas.

Garantia da ordem pública, observância à instrução criminal e aplicação da lei penal foram os argumentos apresentados, na manhã de ontem, por integrantes do MP-BA para embasar o pedido de prisão.

Segundo o promotor Davi Gallo, o pedido visa acautelar o processo: "Além da possibilidade de fuga, a liberdade deles representa perigo às testemunhas do caso".

O advogado dos empresários, Gamil Föppel, considera o pedido de prisão um "despautério". Por e-mail, ele diz que tem o acesso ao processo negado há quatro meses. "Há várias irregularidades nesse processo", reclama.

Conforme o inquérito policial, o casal foi morto a tiros na noite de 29 de junho de 2010, após Colombiano se encontrar com os donos do plano de saúde Mastermed: o capitão reformado da PM Claudiomiro César e o irmão dele, o médico Cássio Antônio Ferreira Santana.

Colombiano tentava reduzir de 38% para 10% a taxa administrativa cobrada pelo plano ao sindicato, quando detectou suposta fraude no pagamento de R$ 34 milhões para o plano de saúde, entre 2005 e 2010.

A investigação apontou, ainda, indícios de irregularidades na gestão do sindicato, como dívidas com o INSS, FGTS e Receita Federal. "Queremos investigar a gestão para apurar uma correlação da fraude com o crime", disse o promotor Nivaldo Aquino, assinante do pedido, junto com o colega Dorival Joaquim.

Ex-funcionários - Três ex-funcionários dos empresários são acusados da execução: Edílson Araújo, Wagner de Souza e Adailton Araújo de Jesus. Os dois primeiros teriam estudado a rotina das vítimas, segundo a polícia, que não confirmou a autoria do crime. Segundo o MP-BA, Adailton foi a pessoa que teria disparado contra o casal, após surpreendê-lo da garupa de uma moto.

Os cinco investigados foram denunciados por homicídio qualificado: por motivo torpe, com impossibilidade de defesa e garantia de impunidade.

Todos os investigados foram presos em uma operação policial no dia 17 de maio deste ano. Eles ficaram detidos por cerca de um mês, mas saíram para responder ao processo em liberdade.

