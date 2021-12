Caseiro é sequestrado e mantido refém no interior da Bahia

O caseiro de um sítio foi mantido refém de assaltantes durante algumas horas na sexta-feira, 22. Segundo informações do site Radar 64, o homem de 37 anos contou à polícia que estava em casa, na região de Colônia, quando foi levado por quatro homens armados e colocado dentro do seu próprio veículo, com direção a Eunapólis (a 647 km de Salvador).

Segundo a vítima, os criminosos o agrediram com chutes e pontapés ainda na residência. O grupo chegou a procurar objetos de valor no imóvel, e acabou levando uma bolsa contendo documentos pessoais, peças de roupa, dois celulares, um notebook e cerca de R$ 1.700 em espécie.

O sequestro chegou ao fim após a quadrilha se deparar com policiais militares no bairro de Antares. Os homens abandonaram o veículo com o caseiro dentro em um pasto, e fugiram a pé. Todos conseguiram escapar. O caso está sendo investigado pela polícia.

