Case: internos do interior ficam longe da família

O menino franzino e de olhar desconfiado que varre o chão da padaria localizada nas dependências da Case Salvador veio de Valença, município a 225 quilômetros da capital baiana.

O final da tarde se aproxima e Jorge Henrique*, 17, finaliza mais um dia de trabalho no local, onde os internos produzem o pão que comem no café da manhã.

O garoto, negro como tantos outros, evita levantar a cabeça, mesmo quando fala à reportagem, com a dificuldade de quem não teve acesso à educação formal. Faz as contas e constata: já está ali há um ano e dois meses. E só teve uma visita, até então.

Ele foi parar naquele local após uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). Quando fala da infração, a voz do garoto quase não sai de forma a ser escutada. O arrependimento está expresso na postura.

O corpo curvado comunica o que a dificuldade de articulação das palavras não permite dizer. Quando consegue completar uma frase inteira, emocionado, reclama da distância que o separa dos parentes. "O pior disso aqui é a saudade da família", repete, inquieto.

Internos vindos do interior do estado, como Jorge, têm direito a fazer uma ligação para a família a cada 15 dias. Os garotos afirmam que a expectativa até a chegada da próxima conversa com os parentes é grande. A maioria deles são oriundos de famílias pobres, o que torna as visitas raras.

Deslocamento

O gerente da Case Salvador, João Ferreira, critica as decisões judiciais que deslocam os adolescentes do interior até a capital. Ele afirma que outras medidas poderiam ser adotadas, em casos de infração leve. Uma opção seria a medida socioeducativa em meio aberto - aquela cumprida sem a restrição da liberdade, mas com o acompanhamento dos jovens sentenciados.

No entanto, segundo o gestor, o serviço é oferecido de forma precária pelos municípios, responsáveis por ele. "Tenho aqui garotos que roubaram uma bicicleta e cumprem medida de restrição de liberdade. É preciso que os outros atores, sejam os municipios ou o judiciário, entendam o papel que possuem", afirma Ferreira.

A opinião dele é rebatida pelo promotor de Execuções de Medidas Socioeducativas do MP-BA, Evandro Luís Santos, que considera as decisões judiciais acertadas. Ele afirma que as outras unidades também estão localizadas no entorno da capital e, por isso, a justificativa do órgão seria infundada.

Atualmente, a fundação possui cinco unidades construídas, mas apenas quatro estão em funcionamento. Em Feira de Santana, onde existem duas Cases, um dos espaços está interditado para reforma. Simões Filho, Salvador e Camaçari possuem uma unidade cada.

Nasce um pintor

Na Case Salvador, alguns cursos profissionalizantes são oferecidos aos internos, para que aprendam ofícios úteis aqui fora, como eletricista e pedreiro. Atividades esportivas e artísticas também são realizadas.

Depois de pintar uma parede no curso de manutenção predial, José Mateus*, 18, fala com animação do que pode encontrar aqui fora. Para ele, o aprendizado das aulas será aproveitado. "E é uma ocupação para a mente", explica o garoto, há um ano e um mês na unidade.

No dia em que A TARDE visitou a Case, José acabara de receber as visitas da tia e da prima, assim como ele, oriundas de Seabra, município da Chapada Diamantina a 456 quilômetros de Salvador. Alegre, ele aguardava pela partida de futsal que aconteceria com mais alguns internos que circulam livremente pelo espaço - benefício conquistado por causa da boa conduta.

Ansioso, começa a enrolar ervas em um papel de seda e, pouco depois, ascende o cigarro, feito de um fumo preto conhecido como pacaia. O gerente da unidade explica que a palha é liberada para os internos, que passam, no local, por ações de redução de danos - ou seja, são desintoxicados.

"Esses jovens usavam drogas muito piores lá fora. Aqui, vão passando por um processo de desintoxicação . A pacaia, que é natural, é liberada, mas trabalhamos para que eles larguem, inclusive esse tipo de fumo", afirma João Ferreira.

O bate-bola continua na quadra de futsal. A pintura das linhas laterais, já sumindo por causa do desgaste, não atrapalha o "baba". Pelo menos por alguns minutos, não existem problemas para aqueles adolescentes.

*Nomes fictícios

