Casas do MCMV são entregues em Simões Filho

Foram entregues 1.440 casas dos residenciais Palmeiras, Simões Filho 2 e Preto Velho do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), nesta terça-feira, 22. Simultaneamente, a presidenta Dilma Rousseff entregou unidades em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

As unidades, destinadas à famílias com renda de até R$ 1,6 mil, estão divididas em 840 no residencial das Palmeiras, 300 em Simões Filho II e mais 300 no Fazenda Preto Velho.

Estrutura

Cada apartamento tem área privativa, divididos em 2 quartos, circulação, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, louças sanitárias e piso cerâmico em todos os ambientes.

Os empreendimentos são equipados com meio-fio, pavimentação de asfalto e redes de água potável, esgotamento sanitário com tratamento, energia elétrica e iluminação pública. Dispõem, ainda, rampas que possibilitam a acessibilidade, depósito de lixo, área social, de lazer e quiosque.

