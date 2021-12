Casamento coletivo faz a alegria de 193 casais em Feira

"É a confirmação do destino que Deus reservou para nós". As palavras são de Alan da Silva que, junto com a noiva, formava um dos 193 casais que oficializaram a união na manhã desta quinta-feira, 23, durante a 12ª edição do Casamento Coletivo, que possibilita a casais de baixa renda e de diferentes idades a realizar o sonho de casar de forma gratuita. A iniciativa faz parte do projeto Família Cidadã desenvolvido pela prefeitura de Feira de Santana através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso) em parceria com o Poder Judiciário.

Alan e a agora esposa Adailza Brito estão juntos há 2 anos e faziam planos de casar, só que há 8 meses uma infecção generalizada a deixou 12 dias em coma e adiou o sonho. A doença deixou sequelas como os movimentos das mãos e pés que foram comprometidos já que foram necrosados com a infecção. "Esta foi a maior prova de amor que ele poderia ter me dado, já que não foi fácil este momento que passei, mesmo assim ele ficou ao meu lado e juntos estamos enfrentando esta batalha. Hoje é o inicio de uma nova vida", afirmou a noiva.

A cerimônia, que aconteceu na Igreja Assembleia de Deus Cristianismo sem Fronteiras, reuniu além dos casais cerca de mil pessoas entre convidados e padrinhos que assistiram a uma celebração ecumênica conduzida por um diácono católico e um pastor evangélico. O que se via durante a cerimônia eram casais de diferentes idades e estilos reunidos com um único objetivo de se unir à pessoa amada. "Estou ansioso e saí para fazer uma boquinha antes da cerimônia, senão posso desmaiar de fome emoção", disse entre risos Mário Lopes.

<GALERIA ID=19578/>

O branco, que é a cor tradicional usada pelas noivas, desta vez ficou meio esquecido, o que se viam eram noivas vestidas de rosa, salmon, azul e até o preto e branco. Como a noiva Géssica Magalhães que com um estilo irreverente em um vestido tomara que caia branco com detalhes pretos e calçando uma bota de couro fez uma homenagem ao rap, grafite e rock. "Somos do povo e este é o nosso estilo, então nada melhor que trazermos isto para o dia mais importante de nossas vidas", destacou.

O seu noivo Alex Leal que foi vestido em tons escuros e com um chapéu destacou a sua emoção em oficializar a união após 13 anos de convivência. "Estamos confirmando a nossa decisão e declarando o nosso amor perante os homens e principalmente Deus. A nossa guarda de honra será a nossa filha de 2 anos", frisou.

De acordo com Ildes Ferreira, titular da Sodeso, o casamento coletivo tem como principal objetivo regularizar a situação conjugal de famílias de baixa renda que por falta de recursos não podiam realizar o casamento. Outro benefício destacado por ele é a oportunidade que a nova família terá de participar dos programas sociais do governo. Ele destacou ainda que 260 casais se inscreveram no programa este ano, mas devido a problemas na documentação, apenas 193 puderam concretizar o sonho de casar. "Nestes anos todos acreditamos que mais de 3 mil pessoas realizaram o sonho de ter um casamento e, melhor, de forma gratuita", lembrou.

Este ano o programa teve algumas novidades como um bolo que foi oferecido aos noivos e a confecção de álbuns para todos os participantes. Além disto, vários brindes foram sorteados como lua de mel em hotéis da cidade, alianças e trajes para os noivos. "Este ano conseguimos a participação de alguns empresários que resolveram patrocinar estes brindes. Acredito que no próximo ano teremos um numero maior de patrocinadores", antecipa o secretário.

