Casal suspeito de tráfico de drogas é preso na BA-046

John Carlos Costa Santos, 20 anos, e Carlane Souza Barbosa, 34, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Ruy Barbosa (a 321 km de Salvador), foram preso na manhã da terça-feira, 14, durante fiscalização na BA-046, via que liga os municípios de Ruy Barbosa a Itaberaba.

Segundo a secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), John possui várias passagens por roubo e furto, sendo um dos casos, quando ele ainda tinha menos de 18 anos. A prisão do casal ocorreu após os policiais desconfiarem da atitude suspeita de Carlane, que demonstrou nervosismo.

Eles estavam em uma motocicleta durante a aboradagem na rodovia. A polícia encontrou na roupa do casal um pacote de maconha. John e Carlane, além do material ilícito e o veículo, foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Ruy Barbosa, onde permanecem à disposição da Justiça.

adblock ativo