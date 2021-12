Casal suspeito de adoção ilegal de gêmeos é inocentado

O casal suspeito de adotar, ilegalmente, gêmeos recém-nascidos, na cidade de Itapetinga (a 562 km de Salvador), no último dia 12, foi inocentado.

Segundo o delegado Roberto Júnior, o caso não passou de um mal-entendido. "O homem suspeito da adoção ilegal é médico e foi acionado pela avó dos gêmeos. As crianças foram levadas a um hospital particular, na cidade de Eunápolis (a 646 km da capital), para realizar tratamento contra pneumonia em um avião particular. Esse foi o motivo de terem chamado a atenção do denunciador", ele explicou.

Liberação

De acordo com o delegado Roberto Júnior, o casal apresentou uma documentação assinada pelos pais biológicos Eleiton Costa de Almeida e Manuela Santos Pereira, que autorizava levar as crianças.

Os genitores prestaram depoimento, último dia 11, na Delegacia de Itapetinga.

