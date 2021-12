Casal sai para comprar remédio para filho e é morto em Feira

Um casal foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira, 8, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 21h, quando seis homens em três motocicletas efetuaram diversos disparos contra as vítimas, na rua Bertulina Carneiro, no bairro do Campo Limpo.

Conforme a polícia, a dupla tinha saído de casa em uma motocicleta para comprar medicamento para o filho de nove meses quando foi surpreendida pelo grupo.

O homem foi ferido na cabeça, boca, atrás da orelha esquerda, joelho esquerdo e costas. Já a mulher, foi baleada na coxa esquerda, costelas, braço direito, nádegas e mão esquerda. Eles morreram no local.

A suspeita é que uma briga entre gangues tenha motivado o crime. Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). Nenhum suspeito havia sido preso até as 8h desta quarta, 9.

adblock ativo