Casal que vinha passar férias na BA trazia drogas em carro

Um casal foi preso na tarde desta sexta-feira, 1º, transportando cerca de 50 quilos de cocaína e maconha em um carro de passeio na cidade de Teixeira de Freitas (distante a 801 km de Salvador), no interior da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Maria Idiana de Souza, 27 anos, e Osvaldir Gianetti Júnior, de 35, carregavam a droga acondicionada no banco traseiro do veículo.

Eles foram surpreendidos em uma operação conjunta da PRF e da Companhia Independente de Policiamento Especializado da Mata Atlântica (CIPE Mata Atlântica). De acordo com a polícia, o casal é da cidade de Campinas, em São Paulo, e pretendia passar férias em Trancoso, no litoral sul de Porto Seguro.

Conforme a polícia, os dois usaram um caminho que serve de atalho para Teixeira de Freitas, passando por uma estrada ao lado do conjunto penal da cidade, para tentar fugir da fiscalização no posto da PRF, mas, mesmo assim, foram surpreendidos.

Um cachorro farejador da polícia foi utilizado para encontrar a droga, que estava acondicionada em um compartimento que era aberto por dispositivo eletrônico. O casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

