Casal morre em colisão entre dois carros na BR-101

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros na noite desta sexta-feira, 9, na BR-101, no trecho de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Um casal que estava em um dos veículos, que morava na zona rural do município de Laje (a 232 km de Salvador), foi encontrado sem vida pelos socorristas do Corpo de Bombeiros.

Os sobreviventes foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), segundo informações do site Voz da Bahia. O estado de saúde deles não foi divulgado.

Ainda segundo o site, um cachorro, supostamente do casal, sobreviveu ao acidente. O animal foi encontrado entres as ferragens ao lado das vítimas. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica local.

