Casal morre em acidente na BR-324; mulher estava grávida

Um casal morreu, na noite deste sábado, 4, após o veículo Crossfox em que estavam colidir com um caminhão na BR-324, próximo ao município de Tanquinho (distante a 155Km de Salvador). Geisa Araújo Mascarenhas estava grávida de sete meses e viajava com o marido Fábio Leite de Souza. Eles morreram no local.

De acordo com o site Acorda Cidade, o Corpo de Bombeiros precisou fazer a remoção dos corpos que ficaram presos às ferragens. O Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana (DPT) (distante a 109km de Salvador) encaminhou as vítimas para perícia na cidade.

Por causa do impacto na colisão, o veículo foi lançado para um matagal às margens da rodovia, ficando totalmente destruído.

Ainda segundo o site, o Crossfox teria tentado fazer uma ultrapassagem, mas não conseguiu e acabou batendo de frente com o caminhão que seguia no sentido inverso da pista.

