Casal morre em acidente entre carro e moto na BR-101

Um casal morreu na manhã desta segunda-feira, 13, após uma colisão entre uma moto e um carro na BR-101, próximo ao no município de Gandu (distante a 240 km de Salvador). O acidente ocorreu nas proximidades do restaurante Canto do Lazer.

O condutor da motocicleta, identificado por Luís Alves dos Santos, chegou a ser socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher, identificada por Irene aves dos Santos, que viajava na garupa da moto, morreu no local

O motorista do veículo, que não teve a identidade divulgada, sofreu escoriações leves e passa bem.

