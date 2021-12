Casal morre em acidente de moto na BR-101

Um casal, identificados como Gilmar de Jesus, 39 anos, e Rosiane dos Reis Marrane, 39, morreram na tarde de quinta-feira, 5, após um acidente com motocicleta, na BR-101, no trecho de acesso ao município de Mucuri (distante 783 km de Salvador).

De acordo com informações do site Teixeira Hoje, Gilmar pilotava a motocicleta com Rosiane como carona. Após uma ultrapassagem em local indevido, a moto se chocou com um ônibus e as vítimas foram arremessadas do veículo. Gilmar e Rosiane morreram no local.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas.

adblock ativo