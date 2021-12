Casal morre e filha fica gravemente ferida em acidente

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente, na noite desta quarta-feira, 5, na BR-420, em Jaguaquara (a 321 quilômetros de Salvador). O casal Eronice e Luiz Machado Vilas Boas estavam em um Fiat Uno que bateu em um Vectra de placa JRL-7756. Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A filha do casal, de 15 anos, ficou ferida e foi levada para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. De acordo com o Blog Marcos Frahm, o estado de saúde dela é grave. O outro ferido no acidente é o motorista do Vectra, Wagner Nascimento, que foi levado para o Hospital Municipal de Jaguaquara. A unidade de saúde informou que ele não corre risco de morte.

