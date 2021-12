Casal morre depois de roubar carro e fazer proprietária refém

Um homem e uma mulher morreram após uma troca de tiros com policiais militares na noite de domingo, 14, na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 23h40, o casal teria tomado de assalto um veículo Fox (cor prata e placa NZH-8822), no bairro de Mussurunga, em Salvador. Na ação, eles sequestraram a proprietária do carro, que foi liberada na Praça da Bíblia, em Simões Filho. A identidade da vítima não foi informada.

Logo em seguida, uma guarnição da Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) iniciou as buscas e localizaram o veículo na BA-093.

Ainda segundo a PM, quando os suspeitos avistaram a polícia, começaram a disparar contra a guarnição, que revidou. Os dois foram baleados e socorridos para o Hospital Municipal de Simões Filhos, onde foi constatado o óbito.

Com eles, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12 e três aparelhos celulares. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Com o casal foi apreendido armas e aparelhos celulares

adblock ativo