Casal morre após moto colidir com carro na BR-101; motorista foi preso

Um casal morreu após a motocicleta em que estava bater de frente com um carro na BR-101, em uma localidade conhecida como curva da Sapucaeira, a sete quilômetros do perímetro urbano de Eunápolis. As vítimas foram identificadas como Jeone Santos de Souza, 30 anos, e Daiane da Silva, 32 anos.

A batida aconteceu na noite de sábado, 29, por volta das 21h30, quando eles voltavam de uma partida de futebol.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo que se chocou com a moto era conduzido por Gerson Mutti Neto, 32 anos. Ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Segundo testemunhas, o carro de Gerson teria provocado a colisão após ultrapassar uma carreta. No veículo, viajavam mais quatro pessoas e ninguém ficou ferido gravemente.

O condutor do carro foi preso em flagrante. Ele pode responder por homicídio doloso, uma vez que dirigia com CNH vencida e forçou uma ultrapassagem em local proibido.

Jeone e Daiane deixaram três filhos. As informações são do site Teixeira News.

