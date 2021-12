Casal homossexual é morto a tiros e idosa é baleada em Araci

Um casal de homossexual foi morto a tiros e uma idosa foi baleada na noite de quarta-feira, 9, no bairro São João, em Araci (a 222 quilômetros de Salvador). Testemunhas informaram a polícia que o crime foi cometido por dois homens que chegaram em um veículo preto e efetuaram diversos disparos contra as vítimas.

De acordo com o site Notícias de Santaluz, durante o assassinato de Neimara Andrande de Matos, de 26 anos e de Tailane de Moura Matos, 27, uma idosa de 72 anos que estava próximo do local do crime foi baleada de raspão na perna e foi socorrida para o Hospital da Cidade. O estado de saúde dela não foi informado.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e em seguida iniciou buscas por suspeitos, mas ninguém foi preso até o momento.

A autoria e motivação do crime são desconhecidas e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

