Casal é preso suspeito de matar mulher em Buerarema

Um casal foi preso suspeito de matar Simara Ferreira dos Santos, 41 anos, na cidade de Buerarema (a 450 quilômetros de Salvador), no sul do estado.

De acordo com informações do site Verdinho Notícias, Roberlan Ferreira de Souza e Sheila Fernanda do Santos tiveram o mandado de prisão temporária cumprido nesta quinta-feira, 22.

Ainda segundo as informações do site local, a vítima teria um caso extraconjugal com Roberlan e a polícia suspeita que o crime tenha ocorrido durante uma briga entre o casal e Simara.

O irmão de Roberlan, sargento aposentado da Polícia Militar José Roberto Souza Pena, também foi detido por dificultar as investigações sobre o caso.

O casal foi levado para o sistema prisional. Já o militar aposentado foi encaminhado para o 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Crime em agosto

A vendedora Simara Ferreira dos Santos foi encontrada morta pela irmã, na casa onde morava, na rua Abelardo Pessoa. O crime ocorreu na noite de 2 de agosto. A vítima morava sozinha e os portões da casa dela estavam abertos, sem sinais de arrombamento.

De acordo com o site, a polícia informou que, segundo o depoimento da irmã da vítima, Simara estava deitada na cama e apresentava sinais de afundamento no crânio. A necropsia constatou que a mulher teve a cabeça batida contra a parede.

