Casal é preso suspeito de homicídio em Candeias

Um casal foi preso, nesta quarta-feira, 13, suspeito de participar de um homicídio na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Polícia Civil, Amanda Batista Lima teria atraído José Uilson Pinheiro de Jesus, no dia 24 de janeiro, com promessas de relações sexuais. Contudo, ela já teria combinado com Roger do Prado de Lima de roubar o carro e os pertences da vítima e depois matá-la.

José Uilson foi morto a tiros e teve o corpo carbonizado. Roger e Amanda estavam com um mandado de prisão em aberto e permanecem custodiados na delegacia de Candeias.

