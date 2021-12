Casal é preso suspeito de furtar mais de 20 celulares em Bonfim

Halen Denílson Ferreira Benjamin, de 26 anos, e Thayane Gonçalves da Cunha, de 20, foram presos, na madrugada desta segunda-feira, 26, com 29 celulares que teriam sido furtados em uma festa no município de Senhor do Bonfim, a 381 km de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, policiais da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) chegaram até a dupla depois de uma das supostas vítimas ter denunciado o furto e a polícia rastreado o celular levado pelos dois. Eles foram interceptados em um posto da Polícia Federal, na saída do município, quando estavam em um ônibus com destino ao estado do Maranhão, onde residem.

Ainda de acordo com informações da polícia, o casal contou em depoimento que faz parte de uma quadrilha e vieram para Bonfim apenas para furtar celulares na festa. Eles ainda revelaram que outros dois casais, que também seriam integrantes do grupo criminoso, já haviam retornado de carro para o Maranhão, por volta das 20h de domingo, 25.

Halen e Thayane foram autuados em flagrante por furto. Os dois foram custodiados na carceragem da 19ª Coorpin/Bonfim, e estão à disposição da Justiça.

