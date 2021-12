Um casal foi preso portando aproximadamente 100 kg de substância com características análogas à maconha na BR-116, neste domingo, 25. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após uma fiscalização no km 427, do trecho de Feira de Santana.

Os entorpecentes foram encontrados no porta-malas do veículo em que eles estavam, em três malas, com 115 tabletes.

A mulher de 29 anos e o homem de 25 anos eram os proprietários das bagagens e assumiram a responsabilidade pelo transporte da droga.

O casal foi detido em flagrante e levado com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil em Feira de Santana.

Da Redação | Foto: Divulgação | PRF Casal é preso na BR-116 com 100 quilos de maconha

