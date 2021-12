Casal é preso em Feira de Santana com R$ 1 milhão em cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Feira de Santana prendeu na noite desta quarta-feira, 19, por volta de 23h50, o casal Alan Douglas Bigarde, de 28 anos, e Luana Pontes Zanin, de 19, acusado de tráfico de drogas.

Os dois trafegavam pela BR-116 em um carro modelo Fiat Uno, transportando 24,5kg de cocaína e 10kg de pasta base da droga, avaliados em R$ 1 milhão, quando foram abordados pela PRF.

A droga estava envolta em balões usados em decorações de festas de aniversário para inibir o cheiro e escondida em um fundo falso no porta malas do veículo.

O casal, natural do Rio Grande do Norte, foi autuado em flagrante e encaminhado para o Presídio Regional. Eles levavam a cocaína de São Paulo para ser entregue em Feira de Santana, mas não informaram sua origem nem a identidade do recebedor da droga.

