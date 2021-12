Casal é preso com três pistolas e mais 900 munições na BR-116

Um casal foi preso transportando três pistolas e 909 munições em um veículo GM/Prisma. A apreensão aconteceu durante uma abordagem de fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 830 da BR-116, no final da manhã do último sábado, 24.

Segundo informações divulgadas na manhã desta segunda-feira, 26, pela PRF, no momento da abordagem, os policiais desconfiaram da atitude suspeita do casal e realizaram uma vistoria no interior do veículo. Dentro do banco traseiro, foram encontradas três pistolas Taurus de calibre 9mm e centenas de munições de diversos calibres.

Entre as munições encontradas tinham projéteis de fuzil 762 e 556, de revólveres 38 e 32 e de pistolas .40 e 9mm. O condutor de 36 anos informou ter recebido o armamento em Monte Claros (MG) e que pretendia levar até Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), onde iria receber uma quantia de dinheiro em troca.

A mulher de 31 anos, quando questionada, relatou que não tinha conhecimento da mercadoria, mas depois acabou assumindo que as armas e munições pertenciam ao seu companheiro. Os dois suspeitos, que não tiveram seus nomes revelados, as armas e as munições foram encaminhados para Delegacia de Polícia Judiciária da região, onde estão à disposição da Justiça.

Da Redação

