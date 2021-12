Casal é preso com sete tabletes de maconha e quantia de dinheiro em Eunápolis

Um casal, identificado como João Lenon Santos Silva e Crivia Lira Souza foi preso com aproximadamente 800 gramas de maconha, uma balança de precisão e quantia de R$ 140, na tarde da última quarta-feira, 1, no bairro Moisés Reis, localizado no município de Eunápolis (distância de 647 km de Salvador).

Segundo o site RADAR 64, a polícia realizava uma fiscalização na Rua Lua Nova, quando percebeu que a dupla, que estava em uma motocicleta, tentou desviar o bloqueio para fugir.

Com o suspeito, foram encontrados sete tabletes de maconha dentro do capacete, uma balança de precisão e a quantia em dinheiro. Já com a mulher, foi encontrado um tablete.

O casal foi preso em flagrante e deve responder por tráfico de drogas. A motocicleta foi encaminhada para o pátio da delegacia.

