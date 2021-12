Casal é preso com mais de 30 quilos de maconha em Ilhéus

Um casal foi preso em flagrante com mais de 30 quilos de maconha em Ilhéus, no Sul baiano. O caso ocorreu nesta quinta-feira, 20, em uma casa do bairro São Francisco, onde também foram encontrados uma balança de precisão, embalagens para acondicionar drogas e comprovantes de depósitos bancários.

Vanaildo Alves de Almeida e Laemyle Silva Nascimento, que estavam no imóvel no momento da abordagem, foram presos por tráfico de drogas.

O material aprendido será encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Agentes da Delegacia Territoral de Ilhéus prossegue com as investigações para localizar os fornecedores da droga para o casal e outros envolvidos no esquema de tráfico.

Foram apreendidos 30 kg de maconha, balança de precisão, embalagens e comprovantes de depósito

adblock ativo