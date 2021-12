Um casal foi preso na noite da terça-feira, 31, com quase 20 kg de cocaína, dois fuzis, três carregadores e cerca de 132 munições escondidos dentro de um um carro na BR-116, no trecho da cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

A Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de combate à criminalidade no km 429, quando deram ordem de parada ao casal. Durante averiguação, os agentes encontraram o material no assoalho do compartimento de carga da caminhonete.

A dupla foi presa em flagrante e conduzida com o material apreendido à Delegacia de Polícia Civil, em Feira de Santana.

Da Redação Casal é preso com fuzis, munições e drogas na BR-116

