Casal é preso com droga escondida em cadeira de rodas

Um casal foi preso em flagrante acusado de traficar drogas escondidas em uma cadeira de rodas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles foram detidos na madrugada desta quarta-feira, 5, na BR-407, em Senhor do Bonfim, depois que os policiais desconfiaram do casal.

Durante a revista, policiais encontraram 3,5 kg de maconha dentro do forro do assento da cadeira de rodas. O casal disse que adquiriu a droga em Juazeiro e iria vender em Jacobina.

Um adolescente de 14 anos acompanhava o casal e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Senhor do Bonfim.

