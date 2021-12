Casal é preso com arma e drogas em Santo Antônio de Jesus

Robério Dias, conhecido como "Minho", de 23 anos, e Vera Lúcia Reis Santos, 36, foram presos nesta segunda-feira, 14, com arma e drogas na casa onde residem, na cidade de Santo Antônio de Jesus (distante a 185 km de Salvador).

O casal, que era investigado pela polícia, foi flagrado na residência, no bairro de Alto do Santo Antônio, por volta das 11h, com um revólver calibre 38, municiado e número suprimido, uma balança de precisão, porções de maconha, crack, cocaína e diversos celulares.

Os dois foram autuados por posse ilegal de arma de fogo e também responderão por tráfico de drogas. Eles serão encaminhados ao sistema prisional. Todo o material apreendido será periciado no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

