Casal é preso com 50 kg de maconha em Jequié

Um casal foi preso, na madrugada deste domingo, 27, no município de Jequié, interior da Bahia, com 50 kg de maconha em casa, além de 5 kg de cocaína, entre outros materiais ilícitos.

De acordo com a polícia, uma equipe da Companhia Independente de Policiamente Especializado (Cipe) Central fazia rondas no município, quando suspeitaram do comportamento dos dois. Depois de abordá-los, foram até a residência da dupla e encontraram a grande quantidade de drogas.

Francisnei Silva Santos e Francisleia de Jesus Silva vão responder por tráfico de drogas. O homem já possui passagens pela polícia pelo mesmo crime.

