Casal é preso com 50 gramas de crack em Juazeiro

Investigadores da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) prenderam o casal Belarmino Pereira, de 59 anos, e Maria Matias Pereira, 60, com 50 gramas de crack, fracionadas em 13 pedras, prontas para comercialização, nesta sexta-feira, 10, no município de Juazeiro (distante a 511 km de Salvador). A prisão ocorreu no mercadinho Suvaco de Cobra, de propriedade do casal.

De acordo com a polícia, uma denúncia anônima informava que o casal vinha utilizando o estabelecimento como ponto de tráfico. Maria, que é natural de Acopiara-CE, e Belarmino, de Barbalha-CE, já haviam sido presos por tráfico anteriormente.

No comércio do casal, os policiais encontraram ainda 18 frascos do veneno conhecido como "chumbinho" e 105 maços de cigarro, da marca US, cuja procedência está sendo investigada. Maria e Balermino foram autuados em flagrante e permanecem custodiados na carceragem da 17ª Coorpin/Juazeiro, à disposição da Justiça.

adblock ativo