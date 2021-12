Casal é preso com 200 kg de entorpecentes dentro de veículo

Aproximadamente 200 kg de entorpecentes escondidos em um veículo foram apreendidos na noite desta terça-feira, 28, na BR-116, em um trecho de Vitória da Conquista (distante 518 km de Salvador).

A droga com características semelhantes à maconha, foi localizada após fiscalização de rotina no Km 932, quando um carro com placas de Pernambuco desobedeceu a ordem de parada.

O motorista dirigiu por cerca de 15 quilômetros para fugir da abordagem, até ser interceptado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O homem de 38 anos, que conduzia o veículo estava acompanhado de uma mulher de 26 anos.

Após a vistoria no automóvel, foram encontrados 514 tabletes de maconha e quatro pacotes de haxixe escondidos na mochila da passageira.

Segundo a PRF , o suspeito disse que saiu do Paraguai e que o destino do entorpecente seria a capital pernambucana. Ele também confessou que receberia R$10 mil pelo serviço, já a mulher receberia R$1,5 mil.

A dupla foi levada com os entorpecentes apreendidos para a Delegacia de Polícia Judiciária local e apresentada à autoridade policial.

