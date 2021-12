Casal é preso com 2 kg de crack e cocaína em Juazeiro

O casal Railson Ferreira dos Santos, de 26 anos, e Brenda Lisa Silva, 19, foi preso com 1,3 kg de crack e 0,5 kg de cocaína, em Juazeiro (505 km de Salvador), nesta sexta-feira, 19. Segundo a Polícia Civil, ambos eram integrantes de uma quadrilha que estava sendo investigada há mais de um mês.

Vizinhos do casal denunciaram o ponto de venda deles, que ficava na casa onde moravam. Além das drogas, foram apreendidas três balanças de precisão, embalagens e uma agenda com o movimento de vendas e nomes de clientes. O material passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Railson e Brenda foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, pelo delegado Flávio André da Rocha, da Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro. Eles serão encaminhado ao Conjunto Penal da cidade. A prisão foi feita por investigadores da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

adblock ativo