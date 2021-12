Casal é preso com 1kg de cocaína pura em Conquista

Um casal suspeito de tráfico de drogas foi preso com 1kg de cocaína pura, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, nesta quarta-feira, 29. Elaine Brito Moreira, a "Lane", de 39 anos, e Eric Almeida Brito, de 19, foram localizados no bairro de Ibirapuera. Um adolescente de 17 anos, comparsa da dupla, também foi apreendido, por investigadores da Delegacia de Homicídios (DH).

Segundo o delegado Neuberto Costa, titular da DH/Conquista, a equipe investigava homicídios relacionados ao tráfico, na região, quando localizou a residência do casal, que estava sendo usada para confecção e venda das drogas. "Lene" e Eric são apontados nas investigações como integrantes de uma quadrilha responsável por vários homicídios, na cidade.

A polícia apreendeu também embalagens para drogas, uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro. "Lane" já possui antecedentes por tráfico na cidade de Poções. Autuado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores, o casal foi encaminhado ao Presídio Nilton Gonçalves. O adolescente será encaminhado ao Ministério Público.

