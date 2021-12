Casal é morto na frente da filha de 2 anos no interior da Bahia

Um casal foi encontrado morto dentro de uma casa na manhã deste domingo, 4. As vítimas foram localizadas por um homem que teria ido até a residência por volta das 9h, na rua Francisco Moreira Rios, no centro do município baiano de Aiquara (a 414 quilômetros de Salvador), para realizar uma mudança.

Segundo o site Giro em Ipiaú, Tauan Gomes Andrade, 25 anos, estava no chão da sala. Já Margarida Santos Vezolli foi localizada em cima de um colchão. Uma criança de 2 anos, que seria filha da mulher, estava ao lado do corpo da mãe.

De acordo com o site, informações preliminares apontam que o crime tenha ocorrido na noite deste sábado, 3, logo depois das 22h, e que as vítimas tenham sofrido golpes de arma branca.

O Departamento de Polícia Técnica de Jequié foi acionado para realizar a perícia no local. A menina foi entregue por policiais aos representantes do Conselho Tutelar.

O crime será investigado pela Polícia Civil do município.

