Casal é morto enquanto dormia em fazenda no sul da Bahia

Um casal foi assassinado dentro de casa em uma fazenda de café em Guaratinga, no sul da Bahia, na madrugada desta quinta-feira, 19. De acordo Rodson Andrade, delegado de Itabela, Fabrício Trevizeni e Marycélia Silva Bobbio foram mortos enquanto dormiam.

"Os criminosos renderam os caseiros e atiraram no casal pela janela do quarto. Nem precisaram invadir a casa", explicou o delegado. Ele esclarece que a motivação do crime ainda é investigada, mas a polícia não acredita que tenha sido um caso de latrocínio, já que os bandidos roubaram apenas as armas dos caseiros, deixando os outros objetos da propriedade.

O filho de Maricélia, de 4 anos, estava dormindo em outro quarto e não foi ferido. Há informações, não confirmadas, de que ela estaria grávida.

