Casal é morto em pizzaria em Ribeira do Pombal; filho presenciou crime

Um casal de namorados foi assassinado na noite desta quarta-feira, 17, dentro de uma pizzaria na cidade de Ribeira do Pombal (a 289 quilômetros de Salvador). As vítimas são Luciano Santana, 21 anos, e Herlinda Andrade, 30 anos.

A filha da mulher, de 9 anos, presenciou o crime, que aconteceu por volta das 20h, na avenida D. João VI, no centro do município.

As vítimas foram atingidas após homens em uma moto. Luciano morreu no local. Já Herlinda ainda foi socorrida com vida para o Hospital Geral Santana Tereza (HGST), mas também não resistiu.

Segundo o site Rádio Povo, após ver o crime, a menina correu cerca de dois quilômetros até a casa onde mora, na rua São José.

Informações preliminares dão conta de que Luciano tinha envolvimento com o crime e que estava jurado de morte por uma facção criminosa rival. O caso será investigado pela delegacia de polícia do município.

